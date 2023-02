Yan Maciel cuenta lo duro que ha sido no poder jugar mucho en Olimpia: ¿Se arrepiente? ¿Está en deuda con la gente?

Asimismo, resaltó que pese a no poder consolidarse como titular, no se arrepiente de la decisión de haber venido a Olimpia.

En relación al clásico de este sábado ante Motagua a las 7:00 de la noche en el estadio Olímpico, Yan Maciel considera que no afectará en nada el hecho de que los azules hayan cambiado de entrenador en las últimas horas.

Acá todas sus declaraciones:

Haber marcado ante el Vida

“Estoy contento y muy agradecido con Dios por ese gol que es muy importante para adquirir confianza, agradezco a mis compañeros y cuerpo técnico por ayudarme a que todo esté bien, es difícil estar afuera, me ha tocado el torneo pasado jugar pocos minutos, no como yo quisiera, tuve una lesión que se me complicó y ahora este gol me llena de confianza, estoy contento por ayudar al equipo”.

Jugar y ganar el clásico

“Sabemos que el equipo de ellos (Motagua) talvez no están en un buen momento, pero en un clásico eso no suma, tenemos que hacer lo nuestro, jugar con intensidad, con orden, un clásico se decide adentro de la cancha, la situación de ellos no va a sumar o afectar en nada, hay que ganar el clásico como sea”.