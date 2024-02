“Si Olimpia gana dicen que la Liga no sirve; y cuando otros compiten es que no estamos bien”

“Nosotros tenemos nuestros objetivos claros, más allá de lo que se pueda decir, somos los tricampeones nacionales. No se arrancó ganando, que es lo que queríamos, pero cada quien da su opinión dependiendo de cómo analice, nosotros estamos claros de lo que queremos. Acá hay una cosa clara, que lastimosamente el ser humano nunca está conforme y nunca va a quedar bien con todo el mundo. Si el Olimpia gana, gana y gana dicen que la Liga no sirve y es muy fácil porque Olimpia gana. Cuando otros equipos compiten, Olimpia no está bien, entonces no se entiende, pero no, nosotros estamos tranquilos y sabemos cuál es nuestro objetivo, ir partido a partido, el equipo cada vez está mostrando su mejor versión”, explicó Arboleda.

Olimpia viene de vencer a Real Sociedad 2-1 en San Pedro Sula y ahora el rival de turno es el Real España. Un clásico que promete mucho.

“Los clásicos siempre tienen ese ingrediente aparte, Real España viene haciendo las cosas muy bien, tiene muy buenos jugadores, y todo eso viene bien a la liga, que los equipos puedan competir, que a la liga se le dé el valor que tiene porque lastimosamente nosotros mismos no le damos el valor y esta es complicada y compleja, lo que pasa es que a veces como Olimpia gana... Olimpia gana porque hace los méritos para ganar, no es culpa de Olimpia que se prepara y que compita. Después, los demás tienen que ver cómo se preparan para también ganar, más allá de lo que se pueda decir, nosotros estamos tranquilos y trabajando”, comentó.

