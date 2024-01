¡Se cayó el ‘mini-Barcelona’! Messi y el Inter Miami pierden su primer partido del año ante el Dallas previo a enfrentar al Al-Hilal

La dupla de Leo Messi y Luis Suárez no está resultando en el inicio del 2024. El Inter Miami perdió 0-1 ante el FC Dallas en su segundo partido de preparación de cara al inicio de la temporada de la MLS.

El único tanto del encuentro lo hizo Jesús Ferreira en el minuto 3’ tras una gran jugada de los locales donde el estadounidense soltó un derechazo cruzado siendo imposible para el arquero Drake Callender.

Las Garzas reaccionaron de manera inmediata con grandes jugadas de Leo Messi, que incluso intentó un gol olímpico al 7’, pero el portero respondió de una gran manera.

Messi fue el más insistente en el partido, algo que no pasó con Luis Suárez, quien no tuvo muchas oportunidades de gol y que al final salió muy enojado por no anotar en dos partidos que ha disputado con la camiseta del Inter Miami.