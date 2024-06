De rival a compañeros: Ganó cuatro Champions con el Real Madrid y ficharía con el Inter Miami de Leo Messi

Aunque en el Manchester United no tuvo grandes actuaciones debido a que estuvo plagada de varias lesiones. El francés disputó 93 partidos entre todas las competiciones, el surgido en Lens fue partícipe en la conquista de la FA Cup ante Manchester City, el primer trofeo para los Red Devils en seis años.

En caso de que no se concrete la operación por Varane, ya que la disposición salarial significa una traba importante (no se permiten más de tres contratos elevador por plantel), Martino tiene a un zaguero sudamericano en la mira que no es Marcos Rojo, sondeado por el propio Messi el verano pasado.