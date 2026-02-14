¿Cuánto pesa y cuáles son las medidas del trofeo de la Copa del Mundo? ¿Los campeones se quedan con el galardón?

La Copa del Mundo, que inició en 1930, ha tenido dos galardones. El primero fue el trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y desde 1974 se entrega el actual.

El trofeo de la Copa del Mundo se encuentra en Honduras debido a su tour oficial previo al Mundial United 2026 que albergarán Estados Unidos, México y Canadá. Coca-Cola lo hizo posible y se encuentra en Expocentro en San Pedro Sula.

El trofeo actual de la Copa del Mundo, diseñado por Silvio Gazzaniga en 1973, es una escultura de oro macizo de 18 quilates, pesa 6.175 kg y mide 36.8 cm. Esto se dio debido a la pérdida definitiva de la Copa Jules Rimet por parte de Brasil.

Lo forman dos figuras humanas sosteniendo el planeta. A diferencia de la antigua Copa Jules Rimet, este trofeo no se entrega en propiedad, regresando a la FIFA tras la final. Solamente la alzan y se pasean con ella tras lograr el título.

Según su creador, el trofeo evoca la alegría de la victoria y la universalidad del fútbol. “El mundo es una esfera, así que es muy similar a un balón de fútbol”, recordó el orfebre al reflexionar sobre la inspiración detrás de su obra.

Los campeones mundiales reciben una réplica bañada en oro, mientras que el trofeo original de oro macizo regresa a la sede de la FIFA en Zúrich tras la celebración.

La base tiene espacio para grabar los nombres de los campeones solo hasta el año 2038. Solo los campeones del mundo y los jefes de estado tienen permitido tocar el trofeo original sin guantes.

Alemania y Argentina se destacan como las selecciones más exitosas de este trofeo, habiéndolo ganado en tres ocasiones: Los germanos lo lograron en 1974 como anfitrión, en 1990 en Italia y en 2014 en Brasil; mientras que la Albiceleste lo consiguió en 1978, como local, en el certamen de México en 1986 y en Qatar 2022.

Desde su instauración, el trofeo además ha sido levantado por Italia (en 1982 y 2006), Brasil (en 1994 y 2002), Francia (1998 y 2018) y España (2010).