¿Cuánto pesa y cuáles son las medidas del trofeo de la Copa del Mundo? ¿Los campeones se quedan con el galardón?

El trofeo actual de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy" target="_blank">Copa del Mundo</a></b>, diseñado por Silvio Gazzaniga en 1973, es una escultura de oro macizo de 18 quilates, pesa 6.175 kg y mide 36.8 cm. Esto se dio debido a la pérdida definitiva de la Copa Jules Rimet por parte de Brasil.Lo forman dos figuras humanas sosteniendo el planeta. A diferencia de la<b> antigua Copa Jules Rimet,</b> este trofeo no se entrega en propiedad, regresando a la FIFA tras la final. Solamente la alzan y se pasean con ella tras lograr el título.Según su creador, el trofeo evoca la alegría de la victoria y la universalidad del fútbol. “El mundo es una esfera, así que es muy similar a un balón de fútbol”, recordó el orfebre al reflexionar sobre la inspiración detrás de su obra.Los campeones mundiales reciben<b> una réplica bañada en oro,</b> mientras que el trofeo original de oro macizo regresa a la sede de la FIFA en Zúrich tras la celebración.La base tiene espacio para grabar los nombres de los campeones solo hasta el año 2038. <b>Solo los campeones del mundo</b> y los jefes de estado tienen permitido tocar el trofeo original sin guantes.Alemania y Argentina se destacan como las selecciones más exitosas de este trofeo, habiéndolo ganado en tres ocasiones: Los germanos lo lograron en 1974 como anfitrión, en 1990 en Italia y en 2014 en Brasil; mientras que la Albiceleste lo consiguió en 1978, como local, en el certamen de México en 1986 y en Qatar 2022.Desde su instauración, el trofeo además ha sido levantado por Italia (en 1982 y 2006), Brasil (en 1994 y 2002), Francia (1998 y 2018) y España (2010).