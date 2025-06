Mundial de Clubes: Atlético de Madrid venció al Botafogo, pero se despide del torneo de la peor forma

Demasiado tarde. Era el minuto 86. No le dio tiempo a más, entre la ofensiva y las ocasiones que manejaron en el segundo acto, en contraste con el primero.

“Nunca vi algo igual, la verdad. Fueron los dos penales (en referencia a otro reclamado antes por Julián). No lo vi de nuevo, capaz que me equivoco, tendría que verlo de nuevo, pero no nos está favoreciendo nada las decisiones en todas las divididas, así que tenemos que jugar contra eso”, expresó al descanso Giuliano Simeone.

Su padre, el técnico Diego Simeone, aumentó la apuesta en la segunda parte. Fuera Conor Gallagher, adentro Antoine Griezmann. Un 4-2-3-1, con un frente a ataque, de derecha a izquierda, compuesto por Giuliano, Julián y Griezmann más Sorloth por delante, como punta. Por detrás, De Paul y Pablo Barrios. Más ofensiva. No quedaba otro. Necesitaba tres goles, aún no había anotado ninguno y había creado sólo dos oportunidades.

El Atlético encerró por momentos al Botafogo. No acertó Griezmann, que remató en el poste, casi sin ángulo, cuando buscó sorprender al guardameta. Tampoco Sorloth, cuando cabeceó desviado un centro de Marcos Llorente. En Seattle, el PSG anotó el 0-2, por medio de Achraf Hakimi. El club brasileño aún era primero de grupo con el empate.