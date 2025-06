Manchester City no tuvo piedad y le recetó un contudente 6-0 al Al Ain de Emiratos Árabes en el estadio Mercedes-Benz para igualar a la Juventus en puntos y diferencia de goles por el liderato del Grupo G del Mundial de Clubes.

Por otro lado, sobre el regreso gradual de Rodri tras una lesión del ligamento cruzado anterior, Pep comentó que el español "va paso a paso. No puede jugar más de 30 minutos. Todavía le cuesta un poco en los duelos, tiene que ser un poco más fuerte, pero es normal".

En cuanto a Claudio Echeverri, volante argentino de 19 años que se estrenó con un golazo en el City, Guardiola indicó que "es una pena por la torcedura de tobillo. Está un poco dolorido. Fue un problema, por eso no pudo continuar tras el descanso. Es un jugador increíble, un gran talento en espacios reducidos. Me alegro por él, porque ha sido un gran gol".

Seguidamente reveló un secreto del futbolista: "Quiero contarte algo: la temporada pasada, cuando llegó, después de cada entrenamiento se quedaba practicando tiros libres solo con el arquero. El resto no lo hacía. Hoy ese trabajo tuvo su recompensa. Cuando otros no entrenan, no marcan goles".