La excusa de Cavani tras estrellarse con el Auckland y quedar eliminado: "Cuando te meten 10 jugadores en el área..."

Consultado por la eliminación en fase de grupos tras el empate ante los neozelandeces y la victoria del Benfica sobre el Bayern Múnich, Cavani expresó "tristeza", pero llamó a levantar cabeza y mirar hacia adelante: "Seguro hay cosas para mejorar y hay que continuar y seguir".

"Era un grupo complicado, sabíamos, difícil, pero no se pudo dar y hay que seguir trabajando y mejorando", insitió el atacante de 38 años.

Sobre el duelo de este martes, Cavani dijo que "no creo que ya ha sido tan decepcionante". "Insistimos en todo el partido, nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido, cuando te meten 10 jugadores en el área, no es fácil poder entrarle. Boca todo el tiempo fue protagonista, pero a veces las cosas no se dan".

El 'Matador', que se perdió por lesión los dos primeros duelos de Boca en el Mundial de Clubes, lamentó la falta de contundencia del equipo en la primera mitad, cuando tenían ventaja de 1-0.