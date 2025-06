Tabla de posiciones Mundial de Clubes: Benfica sorprendió al Bayern y Boca se fue sin conocer el triunfo

Benfica dio la sorpresa este martes tras derrotar por la mínima al Bayern Múnich (1-0) en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte y se quedó con el liderato del Grupo C. Este triunfo dejó en el camino a un Boca Juniors que no pudo ante el Auckland City (1-1).

El noruego Andreas Schjelderup marcó el único tanto de la tarde a los 13 minutos del primer tiempo, para darle los tres puntos a un Benfica que termina la fase de grupos en la cima con siete unidades.

