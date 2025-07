Donnarumma rompe el silencio tras la escalofriante lesión de Musiala en el Mundial de Clubes: "Estoy muy afectado"

"Estoy muy afectado por lo sucedido, ciertamente no era mi intención hacerle daño a Musiala" declaró Donnarumma a ' la Gazzeta dello Sport' , después de ser muy criticado en redes sociales por la jugada que provocó la lesión y que Manuel Neuer , portero del Bayern Múnich , consideró "una decisión arriesgada".

Sobre el hecho de que el portero se alejase del lugar tras la jugada, motivo por el cual también ha sido criticado, Raiola dijo que “no quiso fingir que no había pasado nada", sino que "es un chico muy sensible".

“Es una cuestión de décimas de segundo. Basta un instante para que una parada se convierta en penalti. Gigio (Donnarumma) llegó primero al balón y ya no pudo evitar el contacto", explicó su agente.

"No habría sido capaz de mantenerse en la escena y prefirió alejarse para dejar que los médicos atendieran a Musiala. Ya en los vestuarios (en el descanso), incluso encendió el teléfono. En todos estos años que trabajamos juntos, nunca lo había hecho. Normalmente lo apaga una hora antes del inicio y lo vuelve a encender tras el partido. Esta vez me envió un mensaje para decirme que estaba muy afectado y que no fue intencional”, añadió.

El futbolista internacional germano, de 22 años, acababa reaparecer en el Mundial de Clubes tras varios meses de baja y se espera que esté de 4 a 5 meses de baja tras la lesión sufrida el pasado sábado.