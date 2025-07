Hakimi eliminó al Real Madrid del Mundial de Clubes y no los perdona por lo que le hicieron: "No fui yo quien decidió..."

El futbolista marroquí surgió de la cantera del conjunto merengue, pero no tuvo lugar en el primer equipo y salió cedido. En Borussia Dortmund mostró un nivel superlativo que parecía colocarlo como aspirante al puesto en la Casa Blanca, pero la dirigencia prefirió venderlo al Inter de Milán por 43 millones de euros en 2020.

"No fui yo quien decidió dejar el Madrid. Fueron ellos quienes tomaron esa decisión", mencionó Achraf Hakimi en la zona mixta después de la goleada ante Real Madrid. "Estoy contento porque me dejaron hacer lo que me gusta: jugar, disfrutar", expresó tras eliminar al Real Madrid del Mundial de Clubes.

"El equipo ha mostrado su personalidad, lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo (...) Ahora nos queda un último paso contra el Chelsea, un equipo muy trabajado y con grandes jugadores. Sabemos que debemos hacer un último esfuerzo para intentar ganar el título", agregó el futbolista con pasado madridista desde el MetLife Stadium.

En esta línea, se refirió al partido como "magnífico" y realzó la "filosofía" de Luis Enrique en el actual campeón de la Champions League.