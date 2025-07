Lo que Luis Enrique no entendió de las expulsiones

"No tengo nada que decir (sobre las expulsiones). Es una sensación muy extraña, es evidente que la primera acción de Pacho es tarjeta roja, la segunda en ningún caso es tarjeta roja" , consideró Luis Enrique.

"No hay mala intención. No somos un equipo violento ni que haga faltas. Por eso extrañan algunas cosas del árbitro. Aceptamos las decisiones, pero no las compartimos”, afirmó ya en conferencia de prensa.

"Hemos podido aguantar con nueve jugadores y ha sido muy difícil", agregó.

El equipo de la capital de Francia enfrentará en semifinales al ganador del choque del sábado entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.