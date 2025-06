"Messi no volvió porque se hacía pis encima; PSG tiene que golpearlo en el Mundial de Clubes, no respeta a nadie"

Messi no salió de la mejor forma del equipo francés y así lo hizo saber: "Al principio fue algo muy lindo con el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, creo que hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenia gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad. No fue fácil ni para mí, ni para mi familia...".

A esas palabras de Messi le respondió Nasser Al Khelaifi , dueño de PSG, lo hizo saber hace unos meses: " Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde FC Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después...".

"¿Una revancha? No sé cómo llamar a este partido. Pero qué historia tan bonita. No pensábamos que terminaría así. Incluso Messi pensaba que terminaría muy lejos del Paris Saint Germain. Mala suerte, primera gran competición y primera edición del Mundial de Clubes, te encuentras con el Paris Saint Germain, el campeón de la Champions League, enfrentándote. Pero es la mejor manera para los parisinos y para el Paris Saint Germain de demostrarle a Messi de que somos mejores desde que se fue " , comenzó lanzando Rothen.





Siguiendo sus palabras, argumentó: "Me encanta esto porque decidió no venir a Paris por los Juegos Olímpicos. No vino porque lo iban a silbar y se hizo pis encima, no vino. Al menos habrá una oportunidad en Estados Unidos...".

Y cerreó siendo letal: "¿Por qué dice que te echaron y que el club no te respetó? Él no respetaba a nadie en el club y menos a los franceses, porque estuvo en el banco de suplentes hasta febrero. Fue tan valiente que tuvo que irse al otro lado, a Estados Unidos, para desmantelar el París Saint Germain y Francia. Dice que su familia no era feliz. Vivían en Neuilly, en una casa de 500 metros cuadrados, protegidos de todos y con un colegio privado para sus hijos. ¿Y crees que allí estaba jodido? Una mentira gigante...".