Guardiola no perdona y fulmina a Raphinha por arremeter en contra del Mundial de Clubes: "Les encantaría estar aquí..."

“A los que se quejan, les encantaría estar aquí. La gente que organiza nos quiere aquí, y ya he dicho que estoy muy orgulloso de estar aquí, porque al final muchos critican esta competición por no estar o probablemente les gustaría estar compitiendo...”, lanzó Guardiola en conferencia de prensa.

Además, Guardiola también se refirió a su colega Jürgen Klopp, quien había calificado al Mundial de Clubes como "el peor torneo creado en la historia del fútbol". Lejos de polemizar, pero con firmeza, Pep contestó: “Yo he discutido mucho con Klopp, especialmente a la hora de decidir el calendario y presionar por más calidad. Cuando los jugadores y los entrenadores descansan lo suficiente, la calidad del fútbol mejora. Entiendo lo que dice y no me sorprende, pero, al mismo tiempo, nuestro trabajo consiste en seguir la FIFA, la UEFA, la Premier League, todas las competiciones. Los entrenadores no organizan el calendario. Cada uno tiene su función, y otros son quienes organizan estos torneos...”.