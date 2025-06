¿Regresa Mbappé? Xabi elige entre la asistencia de Vinicius y Guti; deja claro: "Ahora empezamos la fase interesante"

"La primera parte ha sido seria, trabajamos con paciencia. En la segunda hemos empezado bien y con el 3-0 me quedo contento con los chicos, ahora empezamos la fase interesante", afirmó Alonso , quien ya piensa solamente los octavos de final.

Sobre la asistencia de Vinícius Júnior en la victoria del Real Madrid, Xabi fue claro: "La de Vini ha sido muy buena, pero la de Guti me dejó loco, me quedo con ella", y finalmente, sobre las lesiones, el técnico se mostró cauteloso: "Vamos a esperar, Kylian pensábamos que llegaba a este partido y no ha podido ser, ahora tenemos cuatro días, quiero ser optimista pero cauteloso".