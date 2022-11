Con golazo de Messi, Así fue el minuto a minuto del Argentina México en el Mundial de Qatar 2022

La albiceleste derrotó 2-0 a México y sumó sus primeros tres puntos en el grupo C y depende de si misma para lograr la clasificación a los octavos de final.

62’ Se van en Argentina Lautaro y Montiel y entran Julián Álvarez y Nahuel Molina.

60’ Se vienen más cambios en Argentina y México.

57’ Cambio en Argentina, se va Guido Rodríguez y entra Enzo Fernández.

56’ Vuelve Argentina, pero no hay manera. No ha generado prácticamente nada que no sea a balón parado

51’ Le pegó Messi por arriba del marco de Ochoa. Sigue el 0-0. Este resultado le gusta mucho a México que en la última jornada contra Arabia Saudita dependería de si mismo para clasificar a octavos.