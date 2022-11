¡Con dos duelos atractivos y de lideratos! así se iniciará la segunda jornada en el Mundial de Qatar 2022

La jornada de este viernes se abrirá en el Ahmad bin Ali Stadium (4:00-hora de Honduras) con el Gales vs Irán por el grupo B . Ambas llegan con la necesidad de sumar puntos. Los asiáticos cayeron 6-2 ante los ingleses; y el equipo de Bale rescató un punto ante el conjunto de las Barras y las Estrellas.

Tres horas más tarde (7:00 am) el equipo anfitrión, Qatar quiere conseguir su primera victoria en un mundial, cuando se mida a Senegal que llega golpeada tras la dura derrota ante Países Bajos.

¡Duelos atractivos!

Por el grupo A, a las 10:00 am, se mirarán las caras las selecciones de Países Bajos y Ecuador en el Khalifa International Stadium. Ambas escuadras llegan líderes y parejos en todos. La Naranja Mecánica y La Tri tienen 3 puntos, 2 goles a favor y 0 en contra.

El viernes cerrará con broche de oro, cuando Inglaterra se mida ante Estados Unidos en el Al Bayt Stadium a las 1:00 pm, hora de Honduras.

Los ingleses nunca le han ganado a los norteamericanos en mundiales.

Transmisión y Hora

4:00 am - Gales Irán (TVC y Tigo Sports)

7:00 am - Qatar Senegal (TVC y Tigo Sports)

10:00 am - Holanda Ecuador (TVC y Tigo Sports)

1:00 pm - Inglaterra USA (TVC (paga) y Tigo Sports)

