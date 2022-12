¡Buenas noticias! Said Martínez se clasifica a los octavos y la FIFA lo nombra en un nuevo juego en el Mundial de Qatar

El silbante de Honduras continúa ampliando su leyenda en la presente edición mundialista, donde sumará su noveno partido como cuarto árbitro.

Said Martínez ya había trabajado como juez administrativo en partidos como: Túnez vs Australia, Holanda vs Ecuador, Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún; Túnez vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Argentina vs Polonia y Alemania vs Costa Rica.