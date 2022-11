Daniel Alves no se olvida de sus ex compañeros españoles: ¿Qué dice sobre Pedri y Gavi?

En una entrevista con The Guardian , Daniel Alves recordó su último paso por el club qatalan, mencionando cosas sobre sus ex compañeros, entre las cuales elogió a Pedri y a Gavi por el gran nivel que tienen actualmente.

“Me gustan los jugadores que son mágicos para los amantes del fútbol como Pedri y Gavi. Son jugadores que hacen que el fútbol sea más emocionante”, declaró el lateral.

El crack brasileño también se acordó de Unsu Fati en la entrevista “Vi a Ansu el otro día y me dijo; apuesto a que no me recuerdas, tengo una foto contigo cuando era un niño. Le respondí que por supuesto que sí, tu cara se me quedó, entonces le dije que iba a ser la figura de La Masia”.

Daniel Alves y Brasil iniciaran el camino Mundial de Qatar hoy contra la selección de Serbia . También se enfrentará en la primera