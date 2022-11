David Faitelson arremete contra México tras la dolorosa derrota ante Argentina: “No juega a nada, no tiene fútbol”

“Este equipo mexicano ha sido inoperante en la ultima época. No juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy, lo único que mostró, fue el sacrificio y la intención de echarse hacia atrás. He ahí el resultado”, opinó en su cuenta de Twitter.

En otro de los posteos escribió: “Se viene al Mundial a competirle a una potencia mundial del juego y no se consigue. Argentina fue paciente y al final, se llevó el triunfo porque fue el único que lo buscó”.

La selección de México necesitará un milagro en la última jornada para avanzar a los octavos de final de Qatar. Sin embargo, la derrota ante la albiceleste lo deja casi sentenciado.

El miércoles 30 de noviembre enfrenta a Arabia Saudita, selección a la que debe de golear para tener alguna oportunidad de avanzar.