¡Adiós a la Tricolor! Ecuador se quedó solo a un gol y fue eliminado del Mundial tras caer ante Senegal

Salió a empatar y acabó perdiendo. Ecuador no pudo ver cumplido el sueño de clasificarse para los octavos de final del Mundial de Qatar, tras perder 2-1 contra Senegal , este martes en el Khalifa International Stadium.

Aliou Cissé demostró haber estudiado muy bien a Ecuador y le atacó por las bandas, sobre todo por la derecha, donde Youssouf Sabaly y Iliman Ndiaye , una de las novedades del once inicial, estaban en superioridad ante Pervis Estupiñán .

Y justo antes de la pausa le llegó el premio que había merecido Senegal, en otra internada por la izquierda de Sarr, al que derribó Piero Hincapié dentro del área. El penal lo convirtió el propio delantero del Watford, engañando a Galíndez, en el 1-0.

En el descanso, Ecuador teía que cambiar de ‘chip’. Ya no tenía nada que defender y no le quedaba otra que marcar. Alfaro asi lo entendió y dejó en el vestuario a Alan Franco y Carlos Gruezo, las dos novedades del once inicial, para meter a Jeremy Sarmiento y José Cifuentes, que nada más comenzar hizo el primer disparo entre palos de la Tricolor (49).

Ecuador tomó la iniciativa del juego en la segunda parte, pero le costaba encontrar la manera de hacer daño a la defensa senegalesa hasta que un córner lanzado desde la derecha peinó la pelota Félix Torres y sólo, en el segundo palo, Moisés Caicedo la empujó a la red (68).