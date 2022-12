Entrenador del PSG da la cara y responde a la “polémica” entre Messi y Mbappé en la final del Mundial Qatar 2022

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado. Felicito tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa”.

Por otra parte, el nacido en Marsella adelantó que Leo no estará disponible para los próximos dos partidos de la Ligue 1 de Francia, debido a que el club le dio descanso tras el exceso de juegos en Qatar 2022.

“Leo ha completado un gran Mundial. Por su victoria, tuvo que volver a Argentina para celebrarlo y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1 de enero”, espetó Galtier.

PARTIDOS DEL PSG SIN MESSI

28 de diciembre: PSG - Estrasburgo.

1 de enero: Lens - PSG.