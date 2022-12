Ivana Knoll, famosa modelo de Croacia, fue expulsada del estadio en el Mundial Qatar 2022, ¿qué pasó?

Ivana Knoll, la modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de Qatar por su forma de vestir, fue expulsada del estadio durante el partido de Brasil contra Croacia.

La modelo llegó al Estadio Ciudad de la Educación para ubicarse en la tribuna durante el partido de cuartos de final. Sin embargo, las autoridades la abordaron y le informaron que debía retirarse del lugar.

Aunque no se ha publicado un informe oficial sobre la razón por la cuál se produjo la detención, la misma Ivana Knoll abordó el tema y comentó al diario alemán ‘Bild’ que, “no permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna”.

Durante la edición número 22 de la Copa del Mundo ha generado mucha controversia por cómo pueden vestir las mujeres, pues, al tener una cultura árabe que profesa el islam, las locales deben tener un hiyab -velo que cubre desde la cabeza hasta el pecho