¡Le caerían 15 partidos! Agredió a un oficial de la FIFA tras quedar fuera del Mundial y explota: ‘‘Son todos una manga de ladrones estos hijos de p***’’

Posible castigo

De confirmarse que ese gesto está recogido en el acta o en el informe del director de FIFA, Giménez se expondría a una duran sanción que podría llegar a los 15 partidos, siempre que la figura de este director esté contemplado como un oficial del encuentro, tal y como recoge el Código Disciplinario de la FIFA.

En ese caso, y según el artículo 12 del Código Disciplinario, el charrúa sería castigado “al menos quince partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido”.

De no ser así, que esta figura no esté contemplado como “oficial”, la sanción podría rebajarse a un mínimo de tres encuentros por este gesto. “Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.