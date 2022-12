El enfado de Didier Deschamps con Koundé por jugar con una cadena: ‘‘Tienes suerte de que no estaba delante de ti, sino...’’

Según la regla número 4 de la normativa de la IFAB portar objetos ajenos al fútbol está totalmente prohibido: “Los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería”.

Uno de los momentos más curiosos del Francia-Polonia en los octavos de final lo protagonizó Jules Koundé . Sin que nadie se diera cuenta, el defensor jugó durante 40 minutos con una cadena de oro y esto no está permitido en el reglamento.

El central francés tuvo que quitársela con ayuda de un miembro del cuerpo técnico de los ‘Bleus’, pero no fue amonestado con cartulina amarilla.

Posteriormente, en rueda de prensa, el técnico Didier Deschamps expresó su enfado con el futbolista. “El árbitro nos había advertido que en cuanto hubiera una interrupción del juego... Los jugadores no pueden llevar pulseras o collares. No sé qué tiene en su collar, sé que Jules es un poco supersticioso. Lo lleva en los entrenamientos y no sé lo que significa”.

El seleccionador añadió: “Le dije: ‘tienes suerte de que no estaba delante de ti, sino...’. Los jugadores tampoco empiezan un partido con un reloj o unas gafas de sol. Eso no está permitido. Creía que se la había quitado, pero al parecer no lo hizo. La culpa es nuestra”.