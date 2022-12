Lionel Scaloni se queja de la organización del Mundial de Qatar: “Me parece totalmente una locura jugar en dos días”

Y agregó: “Estamos satisfechos, no era fácil el contexto. Había que jugar y ganar contra un equipo que le valían dos resultados. Eso hizo el partido muy difícil y creo que lo interpretamos de una manera correcta. Los jugadores hicieron un partido muy bueno y completo”.

“Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos ni favoritos, seguimos siendo los mismos. Somos un equipo difícil y vamos a dar pelea. Es totalmente errado pensar que vamos a ser campeones por ganar hoy, no corresponde”, declaró Scaloni.

Lionel Scaloni le preguntaron si la Selección Argentina tiene chapa de candidato en el Mundial de Qatar 2022, pero el entrenador decidió bajar las pulsaciones en la conferencia de prensa tras la victoria ante Polonia por 2-0 que lo depositó en los octavos de final como primero del Grupo C.

Consultado por Australia, con la preocupación de por medio por la molestia muscular de Ángel Di María, Scaloni explicó: “En el Mundial son todos difíciles. A nosotros nos ganó Arabia Saudita y nadie lo esperaba. Está equivocado el que piensa que Australia será fácil porque no demostró serlo. Hay que valorar al rival, pero jugando como hoy lo vamos a complicar y al final el resultado puede ser el que esperamos”.

“Hoy estamos contentos, pero no efusivos porque me parece totalmente una locura jugar en dos días y poco cuando somos primeros de grupo. Nosotros podríamos haber tenido más descanso. No están dadas las condiciones para que así sea, pero es para los dos igual”, remarcó.