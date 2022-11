La sorpresiva reacción de Luis Figo cuando le pregunta por la selección de México en el Mundial de Qatar

Ya solo faltan dos semanas para que arranque el Mundial de Qatar y Luis Figo, una de las máximas leyendas del fútbol portugués, fue consultado por el papel que podría protagonizar la selección mexicana en el certamen.

El exjugador del Real Madrid sorprendió al comentar que el ‘Tri’ tiene buenas posibilidades de trascender en la Copa del Mundo, ya que considera que se encuentra en la segunda línea de equipos que pueden pelear por el título.

‘‘Conozco jugadores (mexicanos) más a los que están en Europa, siempre me gustó el futbol mexicano porque tiene mucha calidad técnica, pero ganar solo puede ganar uno, todo el mundo aspira a ser campeón del mundo. No es fácil, yo tengo bastante respeto a México, porque las veces que lo he enfrentado ha sido bastante complicado y sé de la calidad que tiene’’, explicó el luso.