Técnico de Marruecos se desata antes de medirse a Francia y su dardo al Tiki Taka: ‘‘Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión’’

“Según avanza esto es más complicado. Vamos a jugar contra el campeón, con grandes jugadores y el mejor seleccionador del mundo. Creemos en pasar y por qué no en ganar la Copa del Mundo. No estamos cansados, quiero dejarlo claro, vamos a correr”.

La mentalidad

“Les he dicho que hemos venido a cambiar la mentalidad de nuestro continente. No hemos llegado aquí por casualidad, pero les he dicho que no nos podemos conformar. Tenemos confianza y hemos tenido el recorrido más complicado. Nos han eliminado muchas veces y seguimos aquí. Vamos a luchar por seguir adelante, por los países africanos, por el mundo árabe. Nuestro país respeta todas las culturas, somos acogedores y a veces no pedimos nada cambio”.

Hakimi se medirá contra su amigo Mbappé

“Si alguien conoce mejor a Mbappé que yo, es Hakimi. No vamos a hacer nada especial porque por desgracia Francia no es Mbappé. Dembélé es el complemento perfecto de Mbappé. Va a ser un bonito duelo entre Hakimi y Mbappé. Habrá que anularlo, pero no solo él. Hakimi está súper motivado por ganar a su amigo”.

No son los favoritos ante Francia

“Se ha ido el mejor equipo de las semifinales que es Brasil. Todo puede pasar, confiamos, queremos poner a África en el lo más alto. Todos los pronósticos están en contra. No hay fatiga, estamos locos, pues estamos locos. No puedes tener cansancio en una semifinal de la Copa del Mundo”.