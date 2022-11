Messi rompe el silencio a pocos días del Mundial y manda mensaje a Argentina: “No vamos a salir campeones de entrada”

“No vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos”, dijo Leo, antes de recalcar que “es un error pensar en octavos, sino que se debe pensar en el primer partido”.

Messi también se refirió a su cábalas, y la presión que existe previo a disputar su quinta y última justa mundialista a sus 35 años.

- LA ENTREVISTA -

Lo que dice sobre la cábalas

“No, la verdad que no tengo. Intento no. Por ahí sí, depende de los momentos, de cómo me agarre. Intento que no. Pienso si hice esto o si no, pero en general bastante tranquilo. Una cábala durante toda la carrera... pero no”.

Aprendizaje de sus cuatro mundiales desde Alemania 2006 a Rusia 2018

“Bueno, en el primero yo era muy chico. Lo disfruté y al mismo tiempo tenía la inocencia y la bronca de querer jugar, de querer más. Por un lado, está bueno y por otro me perdí de disfrutar muchas cosas por el hecho de pensar en eso. Después, el Mundial 2014, donde nos fue muy bien, que fue una experiencia inolvidable, donde la disfruté muchísimo y donde me quedó más claro que nunca que lo principal y lo importante es que sea un grupo fuerte y unido. Que eso a la larga te lleva al objetivo importante”.

Compara al grupo finalista en Brasil

”Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo. Después creo que me quedó la enseñanza, donde empezar el Mundial bien y ganando el primer partido creo que es fundamental y te marca muchísimo para el resto del Mundial. Y no sé, después voy sacando cosas que fui aprendiendo”.