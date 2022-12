¡Messi estalla! Cruce con un neerlandés en plena entrevista y carga contra el árbitro Lahoz: “¿Qué mirás, bobo?”

A pesar de la clasificación, Lionel Messi no estaba nada contento por lo sucedido en el juego entre Argentina vs Países Bajos (2-2) .

Todo el enojo de “La Pulga” proviene de la igualdad de los neerlandeses, pues este provino de un tiro libre al borde del área el cual Messi reclamó airadamente al árbitro español Mateu Lahoz, al que criticó sin tapujos tras el encuentro.

“No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan con partidos, no podes ser sincero ni decir lo que pensás. La FIFA tiene que arreglar eso. No pueden poner un árbitro así en un partido tan importante. No está a la altura”, dijo Leo con un semblante serio.