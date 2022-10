Las nuevas confesiones de Messi: El secreto de Antonela Roccuzzo, sus miedos y así defiende a “Pipita” Higuaín

“A veces el fastidio de un mal partido o un resultado dura y por más que uno quiera pasar la página es muy fuerte. Pero llegar acá y ver a mis hijos y mi mujer que ya me conoce. Cuando Tiago era más chiquito sabía que ante una derrota ‘a papá no hay que hablarle (risas). Tiago mira todo lo que sale de mí y a veces lo estamos cuidando y no sabés qué puede estar mirando. Anto intenta sacarme y hacerme olvidar de lo que fue el partido y el resultado. Pero también sabe cuándo es el momento”.

Y siguió sobre el tema: “Antes me encerraba y era solo fútbol. Con la llegada de primer hijo fui viviendo todo de otra manera. Tuve muchas derrotas en el camino y uno lo va asimilando de otra manera. No estoy tres días encerrado sin hablarle a alguien. Desde la llegada de los nenes fui cambiando cosas”.

Candidatos: “Hoy por hoy, las candidatas son las grandes selecciones. Hablamos de Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, España. Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son las grandes candidatas para este Mundial”.

Lesiones: “Ojalá Paulo (Dybala) y Ángel (Di María) se recuperen. Creo que tienen tiempo de sobra para poder recuperarse y estar bien. Es una preocupación el tema de las lesiones porque es un Mundial que se juega en una época distinta. Cualquier cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera. Me da vuelta la cabeza, pero también pienso que salir a jugar pensando en eso puede ser contraproducente”.

Gonzalo Higuaín: “Lo del Pipa fue terrible porque hizo una carrera espectacular. Fue muy difícil lo que hizo porque jugó en los mejores equipos del mundo, rindiendo siempre, haciendo goles, saliendo campeón y por ahí quedó marcado por la Copa América, por el Mundial. A muchos de ese grupo les pasó eso. Creo que después de haber ganado la Copa América la gente le reconoció más ese camino. Pero en ese momento fueron muy duros, muy críticos, y habíamos llegado a la final del Mundial (2014) y a la de dos Copa América (2015 y 2016), que no es poca cosa, es dificilísimo. (Higuaín) Fue maltratado por un sector del periodismo, la gente consume eso y lo lleva a las canchas después”.

Primer partido en el Mundial: “Los primeros 15 minutos, la ansiedad, nervios, por todo lo que pasó para poder llegar a ese partido. Después te soltás, pero el primer partido es muy importante y te da tranquilidad. Siempre dije que si yo convertía el penal y arrancábamos ganando hubiese sido todo de otra manera. Por eso es importante tener un buen arranque”.

Bisagra: “Desde el partido que perdimos en la Copa América en Brasil (2019) nos dimos cuenta de que estábamos para cosas más importantes. Después el grupo se hizo fuerte. El invicto está buenísimo porque hace un montón que no se pierde, pero al final es una estadística. Lo importante es cómo llegamos”.

Ser campeón con Argentina: “Mucha gente quería que seamos campeones por mí. Tuve la suerte de ganar todo en el Barcelona, pero fue tan duro el camino en la Selección y tan injusto con los grupos anteriores y fue una descarga muy linda”.

Renuncia a la Selección: “Lo dije de verdad (N. de la R: tras perder la definición por penales en la final de la Copa América Centenario en 2016). El penal errado fue duro. Esa Copa América fue mejor que la anterior porque estábamos más afianzados. Todo eso me llevó a tomar esa decisión. La gente está conmigo en la Argentina”.

La gente: “Yo quiero estar en todos los partidos. Una vez fuimos a Australia y viajamos por todos lados, fue una locura, pero a nosotros no nos importa nada y queremos estar. La gente siempre me demostró su cariño a pesar de yo no estuve bien. Hay una generación que creció conmigo y que pudo ver campeón a la Argentina”.

Fútbol Argentino: “Depende de la hora, pero a veces lo veo. Ahora se puso linda la definición. El de Argentina es un torneo muy raro porque cualquiera le gana a cualquiera. Parece las Eliminatorias”.

Último Mundial: “Es lógico porque me agarra en una edad de 35 años. Hay que ser realistas. Siendo sincero me encuentro muy bien físicamente, este año más que el año pasado, que estuve complicado por las lesiones, mal en lo personal, me agarró el COVID-19 y me liquidó también. Este año estuve mucho mejor”.

