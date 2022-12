Es su ‘hijo’ en el Real Madrid y lo echó del Mundial: Modric revela qué le dijo a Rodrygo tras eliminarlo de la Copa del Mundo

“Puede pasarle a cualquiera (fallar). A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido, y todo lo que significa, tener la fuerza y mentalidad para tirar el penal es para felicitarlo”, valoró el croata.

“Se lo he dicho, yo tenía 23 años cuando fallé mi penal en la tanda contra Turquía (en cuartos de final de la Eurocopa-2008)”, recordó. “No es fácil, pero eso le va a hacer más fuerte y va a coger más experiencia y fuerza para seguir. No pasa nada. Todos fallan. Le he dado ánimo y fuerza”, añadió.

Modric también tuvo buenas palabras para su arquero, Dominik Livakovic, quien hizo varias atajadas meritorias a lo largo del encuentro y detuvo el primer penal a Rodrygo.