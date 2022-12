“No sé si le van a dar la copa a Argentina, me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jod**”: Bruno Fernandes revienta tras eliminación de Portugal

“No sé si le van a dar la copa a Argentina. Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro”, disparó Bruno Fernandes.

Asimismo, el luso señaló que el compromiso ante Marruecos tuvo lapsos de tiempo en el que estuvo detenido y a raíz de ello complicó el panorama de su nación.

“¿Partido con muchas interrupciones? Sabíamos qué tipo de árbitros encontraríamos en este partido. Pero no voy a ir allí, pero hubo muchos minutos en los que el juego estuvo parado: al menos, en la segunda mitad, debió haber 15 o 20 minutos de tiempo añadido. Sabíamos que íbamos a jugar contra algo más que Marruecos y que lo teníamos que resolver en 90 minutos”, finalizó.