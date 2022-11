OFICIAL: Canadá gira convocatoria para el Mundial de Qatar 2022; Lleva toda su artillería pesada

Los canadienses no participan de un Mundial desde México 1986 y buscan tener una buena fase de grupos. Sus rivales será: Bélgica, Croacia y Marruecos.

Canada en el Grupo F

Bélgica vs. Canadá 23 de noviembre

Croacia vs. Canadá 27 de noviembre

Canadá vs Marruecos 1 de diciembre