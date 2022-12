¿Fue un errorazo? Felipe Ramos Rizo explica por qué no se debió pitar penal para Argentina ante Croacia y Casillas responde

‘‘Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable’’, explicó Ramos Rizo a través de su cuenta de Twitter.

Esa controvertida acción generó todo tipo de comentarios y uno de los que sumó a las reacciones fue el reconocido exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo . Consideró que no existe infracción sobre Álvarez , ya que el arquero evita el contacto y nunca estiró la pierna para desestabilizar al argentino.

Los jugadores balcánicos le reclamaron al silbante italiano Daniele Orsato que no había falta sobre el futbolista y que debía ser revisada por el VAR para salir de las dudas. Sin embargo, el colegiado hizo caso omiso y concedió el lanzamiento que abrió el marcador.

Richard Méndez , narrador de ESPN , también consideró que no debió sancionar como penal y resaltó que la jugada nace un saque de portería que realmente tuvo que ser tiro de esquina para Croacia .

Por su parte, Francisco Chacón, otro famoso exárbitro de México cree que sí hubo contacto suficiente para pitar la pena máxima a favor de la Albiceleste.

‘‘Partido Argentina vs Croacia, no veo como se puede decir que el penal cobrado a favor de Argentina no es penal, en la cancha se vio penal y ahora que lo veo en la TV es un penal muy claro. Muy buen arbitraje del árbitro italiano’’, aseguró.