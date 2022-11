¡Se armó la bronca! Padre de Raúl Jiménez se ‘pelea’ con periodista de Fox Sports y pide que lo despidan por ‘‘mentiroso’’

Don Raúl Jiménez añadió: ‘‘Ese tipo, que ni su nombre me sé, anduvo diciendo que hasta el Tata Martino ya se lo había dicho a mi hijo. Por favor, quién va a hablar más con él que yo, tengo comunicación constante y me molesta, me irrita escuchar a este tipo diciendo mentiras’’.

El padre del delantero tachó de “periodista chafa” a Cevallos, quien indignado le pidió que no le faltara al respeto. El señor hizo caso omiso y lo siguió llamando “mentiroso” e incluso sugirió que debían despedirlo de Fox Sports.

‘‘Eso que hizo no se vale aquí ni en China, es una vil y ruin mentira, es más, yo lo correría de la empresa. Se vale opinar, pero las mentiras no deben permitirse, si tu fuente no es confiable y no lo corroboras, no puedes lanzar ese tipo de comentarios”, apuntó.

‘‘Lo que haces es un periodismo chafa, quiero una disculpa tuya porque es una mentira lo que dices, aunque le hayas atinado a los otro cuatro, fallaste con Raúl y eso te hace mentiroso. Le voy a pedir a Fox que no pueden tener pseudo periodistas como tú en programas tan serios’’, disparó el papá de Jiménez.

Cevallos se defiente y no se disculpa

Luego vino la respuesta de Fernando Cevallos tanto en el programa como en sus redes sociales. El periodista se negó a disculparse por haber brindado esa información en la que erró solo con Raúl Jiménez, reconociendo que alguna fuente puede fallarla, pero que respalda su trabajo porque le atinó a los otros cuatro jugadores.

‘‘Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira. Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho. Lo único que le puedo pedir es que mentiras aquí no, se da información, no es tirar nombres por tirar”, contestó el comunicador.