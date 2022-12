Roy Keane cataloga el baile de Brasil “como un irrespeto” hacia el rival; Tite los defendió y cuenta porque bailó con ellos

El delantero del Tottenham invitó a Tite a la fiestas, después de anotar el tercer gol del partido. Al finalizar el partido, salieron las criticas de varios, porque no les gustó los bailes de los brasileños en sus celebraciones.

“No puedo creer lo que veo. Nunca había visto tanto bailar. Es como ver Strictly Come Dancing. Sé que hay un punto de cultura, pero creo que es realmente irrespetuoso con el oponente. Hay cuatro goles y lo hacen cada vez. Además, involucran al técnico. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, dijo Roy Keane al acabar el primer tiempo.

Tite los defendió

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, salió a a defender a sus jugadores tras las críticas que ha recibido por su celebración con los jugadores en el tercer gol en la goelada ante Corea del Sur.

“No le han faltado el respeto a nadie”, dijo Tite, luego de las celebraciones de los goles ante los Asiáticos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y aclaró que tenía una apuesta con Richarlison.

“Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así”.