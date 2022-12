Lionel Scaloni se enojó con la prensa de su país por filtrar información: “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”

CONFERENCIA |

El entrenador de Argentina se incomodó y mostró sus dientes por la información filtrada.

“El entrenamiento de ayer (miércoles) fue a puertas cerradas, no sé cómo saben que Rodrigo pasa algo con él y es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. En principio está bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones”.

A Scaloni no le gusta la prensa sepa qué sucede en el interior del equipo. Pero en medio de toda esa discusión Scaloni terminó dando a entender que Rodrigo no está al 100% por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, aunque no aclaró si será titular o no.

“Repito: Rodrigo entrenó ayer una parte, ahora veremos en el entrenamiento de esta tarde qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos a veces que hagan medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe. Los jugadores que no se entrenan siempre lo hacen por precaución, lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. Sí tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que salir bien, estar en las mejores condiciones que creemos nosotros para brindar lo mejor”.

Pero dejó algunas pistas sobre las lesiones.

“Hizo la mitad del entrenamiento, viene con carga de partidos como la mayoría, lo que vamos a hacer es evaluarlo. Tanto él como ángel, el que salga a la cancha tendrá que hacerlo en las mejores condiciones”, agregó.

Enseguida, volvió sobre su bronca sobre lo que salió desde adentro de la concentración y que se replicó en los medios

“¿Si me enoja? No me enoja, fue a puertas cerradas el entrenamiento”, dijo primero. Y cuando le repreguntaron, soltó la frase que descubrió el por qué de su bronca. “¿Si me enoja lo que salió de Rodrigo De Paul?

Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas el entrenamiento”, insistió y disparó. “No entiendo la necesidad de generar un alarma. El rival está atento a esas cosas”, comentó Scaloni.

VEA: OFICIAL: Luis Enrique deja España tras el fracaso en Qatar 2022 y este es el nuevo entrenador

Entre otras cosas habló sobre el partido que jugarán mañana ante Países Bajos a la 1:00 pm en el Lusail Iconic Stadium.



¿Marca personal a Messi?

“La marca a Leo, veremos qué pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente, no nos adelantamos. Sí que dentro del partido hay variantes, cambios, incluso nosotros. Pero no me quiero adelantar, una cosa es decirlo y otro hacerlo. Hemos jugado partidos en los que los rivales lo han hecho”.

¿Los penales se practican?

“Los chicos patean siempre, se quedan después de las prácticas. Pero cuando vas a patear en el partido, es una caja de fósforos el día del partido. Esperemos no llegar a esa instancia y pasar antes.

“Los pateadores de penales se definen siempre después de 120 minutos, no se puede plantear desde antes los lanzadores. Sería de mediocre, para nada. Cuando está el partido en desarrollo... Pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario, se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo pero hay que hacerlo y gestionarlo, las decisiones se toman en los momentos que se deben tomar”.