La triste historia de Lester Morgan, portero mundialista con Costa Rica e ídolo de Keylor Navas que se suicidó

Cuando Navas fue presentado por el Levante en 2011 , en la conferencia de prensa le consultaron cuál era su ídolo. “Admiraba a un portero que se llamaba Lester Morgan, ya murió y marcó mi forma de atajar. Desde pequeño siempre quise ser guardameta, no sé otra cosa”, aseguró.

“Me dejó los últimos tacos que él usó en el Mundial de Corea- Japón 2002, los guantes y el buzo que usó el último día que jugó, cuando se lesionó en Cartago (en agosto del 2002) . Ese día Herediano ganó 3- 2 con 9 jugadores y terminó atajando Rodrigo Cordero”, decía Carballo en una entrevista con La Teja.

- La razón de su suicidio -

La verdad, de acuerdo a lo que contó el amigo, es que Lester Morgan estaba agobiado porque había embarazado a una menor de edad y no quería que Hellen, su esposa, se diera cuenta. El papá de la muchacha lo amenazaba.

“Lo de él fue días antes (de morir) y fue porque un día me dijo que lo acompañara a Desamparados, fuimos un lunes y salió un señor con una muchacha. Le pregunté qué pasaba y Lester me contestó que lo siguiera, el señor dijo que no y Lester le dijo que yo entraba porque era su amigo, su hermano”, dijo.

“El señor le dijo: ‘le voy a decir las cosas como son: mi hija está embarazada’, era una menor de edad. ‘Usted se junta con ella o lo meto a la cárcel’. Y a Lester se le vino el mundo encima porque había un jugador en la cárcel por eso mismo”, reveló Roy Carballo.

Y es que otra de las versionas que rodearon la muerte del portero era que se decía tenía problemas de manutención de unos hijos que tenía por fuera del su matrimonio.