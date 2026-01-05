Juicio Nicolás Maduro: ¿Cómo se declaró el presidente de Venezuela frente al juez Hellerstein en la Corte Nueva York?

El juez federal fijó una nueva audiencia para las próximas semanas, en la que se discutirán las medidas cautelares, el acceso a las pruebas y el calendario judicial. Mientras tanto, Maduro y su esposa permanecerán bajo custodia federal.El proceso ha provocado una reacción inmediata a nivel internacional, con pronunciamientos de gobiernos aliados y opositores, y abre un capítulo inédito en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con un caso que podría extenderse durante meses o incluso años en los tribunales estadounidenses.