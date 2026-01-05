Noticias del Mundo

Juicio Nicolás Maduro: ¿Cómo se declaró el presidente de Venezuela frente al juez Hellerstein en la Corte Nueva York?

Maduro es acusado cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

2026-01-05

Nicolás Maduro compareció este lunes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de todos los cargos presentados por la fiscalía de Estados Unidos, en una audiencia marcada por la tensión, declaraciones políticas y la presencia de su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta acusaciones.

Vestido con traje oscuro y custodiado por agentes federales, Maduro escuchó en silencio la lectura de los cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de cocaína, delitos con armas y asociación criminal, antes de que el juez le preguntara formalmente cómo se declaraba.

—“No culpable, su señoría”, respondió Maduro de manera firme, según testigos presentes en la sala.

Durante la audiencia, el exmandatario venezolano pidió la palabra para dejar constancia de su postura política y legal.

—“He sido secuestrado y traído por la fuerza a este país. Sigo siendo el presidente legítimo de Venezuela”, afirmó ante el tribunal, declaraciones que el juez permitió registrar pero aclaró que no formaban parte del debate procesal.

A pocos metros de él se encontraba su esposa, Cilia Flores, quien también fue presentada ante la corte y se declaró no culpable de los cargos que la vinculan, según la fiscalía, a la misma estructura criminal señalada en la acusación contra Maduro. Flores permaneció en silencio durante gran parte de la audiencia, limitándose a confirmar su declaración cuando fue consultada por el magistrado.

—“¿Cómo se declara?”, preguntó el juez.—“No culpable”, respondió Flores de manera escueta.

La fiscalía sostuvo que ambos formaban parte de una red que, durante años, habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Los fiscales aseguraron que cuentan con testimonios, registros financieros y pruebas de inteligencia que serán presentados en las siguientes fases del proceso.

Por su parte, los abogados defensores rechazaron las acusaciones y calificaron el caso como una persecución política sin precedentes, solicitando garantías procesales y cuestionando la jurisdicción del tribunal.

NUEVA AUDIENCIA EL 17 DE MARZO

El juez federal fijó una nueva audiencia para las próximas semanas, en la que se discutirán las medidas cautelares, el acceso a las pruebas y el calendario judicial. Mientras tanto, Maduro y su esposa permanecerán bajo custodia federal.

El proceso ha provocado una reacción inmediata a nivel internacional, con pronunciamientos de gobiernos aliados y opositores, y abre un capítulo inédito en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, con un caso que podría extenderse durante meses o incluso años en los tribunales estadounidenses.

