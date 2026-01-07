La emoción como combustible: por qué nuestro cerebro pide acción

Los científicos pueden explicarlo con neurotransmisores, gráficas y palabras largas como "refuerzo dopaminérgico". Pero la verdad se entiende mejor así: nos encantan las situaciones que parecen vivas, impredecibles, donde lo que pase depende de un giro, un salto o un toque de suerte. En el deporte pasa a cada rato: cuando un partido está tan igualado que nadie pestañea. En los juegos con amigos: la risa se mezcla con la tensión, y de repente todos se sienten protagonistas.La magia está en ese instante antes del resultado. Una pausa mínima donde cabe un universo. Ahí es cuando el cerebro se enciende y dice: "Más de esto, por favor".