Bad Bunny revela que en Honduras no fueron honestos con él: “estoy triste porque no me gusta que me mientan”

“Guatemala, yo tengo una pregunta para ustedes... yo espero que me respondan con honestidad, espero que no me mientan, en Honduras me mintieron, y estoy triste porque no me gusta que me mientan...

quién me puede enseñar a bailar, alguien que me enseñe de verdad, se supone que la persona me debe enseñar, no yo”, dijo el intérprete de “Titi me preguntó”.

¡Un conejo no tan malo! Bad Bunny y la impresionante suma millonaria que le dejó a hoteles y restaurantes de San Pedro Sula

Y es que en redes sociales se hizo viral el vídeo donde están las dos catrachas, pero una de ellas ha recibido una avalancha de críticas por sus pasos de baile, ya que algunos internautas opinan que no son los mejores.