Los Dolphins esperan contratar al entrenador hondureño Brian Flores

El nombre del entrenador de origen hondureño Brian Flores viene sonando fuerte desde hace algún tiempo en la NFL.

Pero ahora retumba como el más fuerte para ser el entrenador en jefe de Miami Dolphins en la próxima temporada.

Al menos es lo que ha adelantado el periodista NFL Insider, Ian Rapoport, en la página oficial www.nfl.com

"Los Dolphins de Miami están buscando su entrenador en la misma división a la que pertenecen", dice la nota. "Dolphins está enfocado en el entrenador de linebackers de los Patriots, Brian Flores, y esperan contratarlo según reporta el periodista Ian Rapoport", agregan.

New England todavía está en playoffs entonces los Dolphins no pueden adelantarse a hacer un acuerdo oficial hasta que ellos queden eliminados pero están intentando asegurar sus servicios cuando esté disponible", reporta Rapoport.

Sources: The #Dolphins have narrowed the focus of their search to #Patriots defensive play-caller Brian Flores as their new head coach. No deal yet, nothing official. But that’s their target.