Teofimo López: "Quiero convertirme en el mejor boxeador del mundo"

Teofimo López es considerado uno de los mejores prospectos en el boxeo a nivel mundial. El boxeador de origen hondureño tiene su principal objetivo a cumplir para este año en el cuadrilátero. El púgil catracho expresa todo lo que está viviendo y lo que significa para él representar al país internacionalmente.

¿Cómo fue la infancia de Teofimo López?

Dura, fuerte, trabajando, sufriendo porque nada ha sido fácil, muchos piensan que Estados Unidos es un sueño, pero hay que trabajar duro para cumplir los sueños con mucho sacrificio.

¿Tus padres lograron darte todo lo que querías en tu niñez?

Sí, pero con mucho esfuerzo, mi madre siempre está trabajando y muy pendiente de mí comida, mí padre me ha entrenado y ha estado pendiente de mí también.

¿Cuál es tu comida favorita?

Es pollo con salsa italiana, pero mi madre siempre está haciendo mí comida, pero también las hamburguesas, pizza y las baleadas.

¿Qué harías si no fueras boxeador?

De no ser boxeador sería un policía o un hombre de negocio, me hubiera gustado ser un administrador de empresas.

¿Cómo nace ese interés por el boxeo?

Es algo que desde el principio supe que tenía el talento, comencé haciendo taekwondo desde los cuatro años y a los seis mi padre me metió a boxeo, iba a los entrenamientos de él y su entrenador se sorprendió porque aprendí en pocos minutos algo que la mayoría de los boxeadores lo hacen en tres meses y así comenzó todo.

Teofimo López entrena fuerte todos los días para convertirse en el mejor boxeador del mundo.

¿Por qué te gusta tanto el boxeo?

Me gusta porque el boxeo cambió mí vida, hoy soy lo que soy gracias al boxeo. Me alejó de las malas influencias que pude encontrar en la escuela, cuando estaba en décimo grado mis padres me sacaron de la escuela y terminé el bachillerato desde la casa.

¿Sufriste mucho en tus inicios en el boxeo?

Sí, nada fue fácil, en el boxeo tuve que hacer mucho sacrificio y muchas veces quise dejarlo porque hay muchas argollas, en el amateur me robaron muchas peleas, tengo un récord de 170 peleas ganadas y 20 perdidas por malas decisiones de la AIBA. Cuando gané todo en Estados Unidos me lo quitaron por eso es que soy lo que soy porque sé que nadie me ha regalado nada.

¿Cuál es tu mayor objetivo en el boxeo?

Quiero ser campeón mundial en diferentes divisiones y ganar dinero para así poder ayudar a mucha gente que lo necesita, personas que padecen de algunas enfermedad o que no tienen casa, comida, los niños de Honduras, eso es mi sueño poder ayudar mucho. Quiero ser una buena influencia en los niños que no tienen ninguna esperanza.

Fuiste elegido como el mejor prospecto del boxeo en el 2018 ¿Qué significa para tí?

Es un honor, pero me siento con mucho orgullo porque todo el trabajo que estoy realizando la gente lo está observando y estoy muy cerca de lograr el sueño de ser campeón mundial.

¿Habrá alguien en tu peso que pudiera o sientas que pueda vencerte y por qué?

No, lo estoy demostrando, la única forma que uno puede demostrar en el boxeo es haciendo cosas explosivas, especialmente cuando nadie creía en mí.

¿Cuántas peleas esperas realizar en este año?

Espero que sean cinco, hasta ahora hay cuatro planificadas, pero puedo hacer cinco solo debo de evitar lesionarme y sé qué Top Rank y ESPN quieren eso, espero poder hacerlo.

¿Cuál es tu meta para este 2019?

Quiero convertirme en el mejor boxeador del mundo, no quiero ser prospecto sino el mejor.

¿Con quién te gustaría pelear en tu vida y por qué?

Con todos los campeones mundiales, para que la gente pueda ver que soy el mejor del boxeo.

Teofimo muestra todos los premios que ha ganado en Estados Unidos donde radica.

¿Qué es lo más difícil que has vivido en tu carrera?

No es entrenar, es más que ahora todo los ojos están en mí, hay mucha gente que quiere verme fracasar y mucha que me quiere ver triunfar.

El boxeo es uno de los deportes mejor pagados del mundo, ¿has comenzado a vivirlo así?

El dinero viene en todos los deportes, pero la diferencia que el boxeo es más difícil, muchas gente no puede hacerlo porque no es fácil, estamos ganando dinero sí, estamos haciendo mucho dinero también, pero lo difícil es mantenerse.

¿Qué tantas ganancias le queda a Teofimo por cada pelea?

No eso no lo puedo decir, eso lo mantenemos en privado y en familia.

¿Qué rescatas de tu participación en los Juegos Olímpicos?

Es algo que ya todo mundo se está dando cuenta que soy el mejor, que fui robado.

¿Qué te hace sentir orgulloso de representar a Honduras?

Todo lo que estoy logrando ahora es a nivel mundial, es un orgullo para mí poder representar a Honduras de está manera, es el país donde nacieron mis padres. Soy feliz representando a Honduras.