Brian Flores: “Es un orgullo llevar algo positivo a Honduras”

Follow @MarvinAvilaDIEZ

“Te presento a mi esposa, ella es Jenny, él es un reportero que viene desde de Honduras”, fue la forma en la que me sorprendió Brian Flores en las afueras del hotel Hyatt Regency en el centro de Atlanta unas horas después que lo entrevisté en la zona de prensa.

Allí, el entrenador de origen hondureño está en formación con los Patriots, para buscar ganar el sexto anillo del Super Bowl para la franquicia el próximo domingo contra los Rams de Los Ángeles.

Un tipo que la algarabía y parangón del Partido más importante del deporte americano le quitan su sencillez, misma que ha entusiasmado a los reporteros de Miami que vienen a cubrir el Super Bowl, quizás solo siguiéndole la pista al que será el nuevo entrenador en jefe de los Dolphins.

El dialogo continuó antes de caminar un par de cuadras y cuando les pregunté cuando volvían a Honduras, Flores respondió sonriente: “quizás en este verano”.

“Tienes que llevar a tu esposa a Honduras”- le dije Flores. “Seguro”- dijo mientras yo le comentaba a Jenny que Honduras tiene las mejores playas del mundo.

“Además debemos practicar el español”, vociferó la dulce dama en un español poco entendible pero con a jovialidad del caso.

SU NOMBRE SUENA

Brian Flores es un nombre ya conocido en Honduras. El entrenador del equipo defensivo de los Patriots no solo es un gran entrenador, sino un buen tipo

Vengo de Honduras por segundo año y aquí estás… “Yo te recuerdo, ¿Cómo estás?”, me interrumpe de forma inmediata cuando lo abordamos por segundo año consecutivo en el Super Bowl.

“Siento que este ha sido un buen año, es grandioso nuevamente estar aquí y quiero que acabe como un gran año el domingo. Tenemos un juego muy complicado frente a nosotros. Los jugadores han trabajado muy duro y será el partido más difícil del año, los Rams son un equipo increíble, una dura prueba para nuestro equipo”, respondió Flores.







¿Los Patriots tienen más fanáticos en Honduras desde que se han enterado de ti?

“Ja, ja… Pienso que es increíble, he escuchado las historias de mi familia, que me han visto los periódicos es divertido para mí, ha sido un viaje emocionante para mí y he hablado con mis padres, esto ha sido un orgullo llevar algo positivo para Honduras”.

Flores está muy cerca de ser nombrado como entrenador en jefe de los Dolphins de Miami.

Sin embargo, como es su estilo, guarda mucho respeto por su equipo y no quiso referirse al tema. “No puedo más que estar enfocado en lo que es esta semana, cómo preparar el juego y ayudarle a los muchachos”, comentó el ex de Boston College.

En toda la semana, los reporteros de Miami Herald y The Sun Sentinel le han seguido el paso al hondureño. El lunes y jueves compareció ante los medios de comunicación, pero siempre evadiendo el tema no menos importante de su futuro donde se convertirá en el primer entrenador de origen hondureño en ser piloto en una institución.

Flores sí se refirió en la semana sobre la buena educación que le inculcaron sus padres hondureños, cómo salieron de la pobreza en el vecindario de Brownsville en Brooklyn.

“Comenzando con mis padres. Tengo dos grandes padres. Mi mamá y mi papá son fuertes, confiados. Ellos me inculcaron valores fundamentales en los que todavía me apoyo: integridad, honor, carácter. Me enseñaron a hacer las cosas correctas, a ser honesto, a decir la verdad, a trabajar duro. Trabajar duro, ese ha sido mi mantra toda mi vida’’, dijo a los periodistas de Miami Herald al inicio de la semana.

Al final de su comparecencia con DIEZ, Flores me pidió un ejemplar del periódico y le gusto mucho la portada del Choco. “Está lindo, ¿me lo regalas?”, expresó contento al mismo tiempo diciendo, “lo voy a conservar muy bien”.

Le deseamos toda la suerte a Brian Flores, un exitoso con ADN catracho.