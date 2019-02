Brian Flores: ''Amo mi país Honduras, me gusta su calor y la humedad''

El nuevo entrenador en jefes de los Miami Dolphins, Brian Flores, concedió una entrevista para el canal oficial del equipo y se refirió a su nuevo reto y además a sus raíces hondureñas.

Brian Flores: ''Me siento orgulloso de respresentar a Honduras en la NFL''

''Este es el trabajo de mis sueños, creo que los Dolphins y esta organización tenemos el mismo entendimiento, esperamos crear un equipo y una cultura ganadora'', comenzó diciendo Flores.

''Me siento preparado, puedo liderar muchas situaciones y no hay un trabajo que no haya hecho'', explicó, en relación a la capacidad que tiene como entrenador defensivo y ofensivo.

Sobre la conexión con los jugadores, Brian Flores señala que lo respetan porque es ''honesto'' y siempre intenta sacar la mejor vesión de ellos con trabajo duro.

El entrenador habló sobre Honduras y confesó que ama su tierra. ''Mis padres son de Honduras, pero viven en Trio, un pueblo cerca de San Antonio, Estados Unidos. Yo fui a La Ceiba en 2011 y desde entonces no he vuelto a ir. Amo mi país, me gusta el calor y la humedad, así que es un buen lugar para mí como lo es ahora Miami'', comentó, entre risas.

''Todavía tengo mucha familia en Honduras, me apoyan mucho y los amo a todos'', expresó el nuevo entrenador en jefes de los 'Delfines de Miami'.







Por último, Flores manifestó que es una gran responsabilidad ser ahora la cabeza de los Dolphins y más siendo latino.

''Desearía que mi español fuera mejor (risas), pero el hecho de que sea una base de fanáticos latinos, es importante para mí. Estoy muy orgullo de donde soy y de donde son mis padres... espero hacerlos sentir orgullosos'', cerró el hondureño.