La terrorífica lesión de una gimnasta en Estados Unidos: Fractura de ambas piernas

Dura imagen. El mundo del deporte a veces puede ser muy cruel y así ha pasado con una gimnasta en Estados Unidos.

Samantha Cerio estaba realizando una rutina en una competencia universitaria en EE.UU, pero ocurrió lo impensado.

En uno de sus saltos, la gimnasta sufrió dos terribles fracturas al momento de caer. Su reacción fue impactante ante tanto dolor.

Samantha Cerio llegó a esta competencia como la representante de Auburn (Alabama). Tuvo que ser retirada en camilla y entre lágrimas. Los presentes trataron de darle fuerza con aplausos.

Luego de lo vivido, Samantha tomó un dura decisión y es sobre su retiro. "La noche del viernes ha sido la última que he vivido como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que me he convertido gracias a la gimnasia", comunicó en sus redes sociales.