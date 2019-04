Fallecen tres escaladores famosos tras ser embestidos por avalancha en Canadá

Los montañeros llevaban varios días desaparecidos y este domingo las autoridades canadienses encontraron los cuerpos de los austriacos David Lama, de 28 años, Habsjorg Aurer, de 35, y el estadounidense Jess Roskelly, de 36, en la montaña Howse Peak, al oeste de Canadá.

A través de un comunicado, el organismo encargado del Parque Nacional Banff, donde se encuentra Howse Peaks, lamentó el fallecimiento de los escaladores.



"El domingo 21 de abril los cuerpos de los tres alpinistas fueron recuperados. Parks Canadá extiende nuestras sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos", decía el escrito.



La falta de comunicación de Roskelly fue el indicio de que algo no andaba bien con los alpinistas ya que su padre John Roskelley, conocido escalista también, comentó que se iba a comunicar con su hijo el martes como estaba previsto, el día anterior, pero este no le contestó.



Luego de que no hubo comunicación de Roskelly con su hijo, rápidamente advirtió a Parks Canadá que no había contacto alguno con los alpinistas. Ese mismo día el organismo envió un helicóptero a sobrevolar la zona en la cual detectó claras señales de avalancha y de equipo de escalada.





El jueves pasado, Roskelly declaró para un periódico estadounidense que el personal que andaba en el helicóptero también había visto el cuerpo de un alpinista, cosa que no confirmá Parks Canada.



Roskelly, además afirmó al periódico que su hijo y los amigos con los que andaba no estaban desaparecidos: "Están muertos, no están desaparecidos".



La montaña de Howse Peak es de 3.395 metros y es considerada como una de las más difíciles de las Rocosas Montañas canadienses. El camino que tomaron los tres alpinistas para escalar Howse Peark no había sido abierta hasta 1999 debido a lo peligrosa que es.