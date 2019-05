Nelly Rápalo, basquetbolista hondureña ficha por la Universidad de Bayamón Puerto Rico

La Federación Nacional de Basquetbol (FIBA) ha confirmado la noticia de que la hondureña Nelly Rápalo ha fichado por la Universidad de Bayamón, Puerto Rico.



En la sangre de Nelly corre la pasión por el baloncesto ya que su padre José Leva fue exjugador y entrenador. Además todo el éxito que ha tenido hasta el momento lo atribuye también al apoyo de su madre Nelly Alessandra Rápalo.



Rápalo cree que ya es el momento de dar un paso adelante en su carrera profesional y por eso ha tomado la decisión de fichar por uno de los equipos más importantes de Latinoamérica.



La catracha desde niña comenzó a mostrar su talento, desde las selecciones nacionales menores hasta ser una de las mejores basquetbolistas en los Juegos Centroaméricanos 2017 en Nicaragua, ya que ahí logró tener una gran actuación acaparando así la atención de diversos países entre ellos España.



Viajó a la edad de 16 años a seguir sus estudios en la cuidad de Valencia. En su estadía jugó para el Club Claret Benimaclet, Nou Baskets Femeni Castellano y su último equipo será CB L'Horta Godalla cerrando así un ciclo en el país español.



"Para mi cerrar este ciclo en España es cerrar una etapa de mi vida donde he crecido como persona y como jugadora. Donde hay un distinto tipo de vida y de baloncesto", comentó la hondureña.







Rápalo está muy agradecida con España por todo lo que le brindó en todo este tiempo, pero la basquetbolista siente que ya es tiempo de tomar otros rumbos.



"Mis objetivos siempre fueron claros desde pequeña, trabajé con mi padre para ser profesional de baloncesto y siento que la Universidad de Puerto Rico, que me ofrece la beca, es una de las mejores opciones", expresó la jugadora.



Nelly cree que al tomar esta decisión estará más cerca de su sueño. "Estoy lista, el camino no ha sido fácil, pero tengo mis objetivos en la vida y sé que voy a lograrlos estando allí".



En esta beca que consiguió Nelly en Puerto Rico, tiene mucho que ver Carmen Cubas, referente de la Federación Nacional de Baloncesto de Honduras, quien con la ayuda de Kenneth Dávila, que es colaborador hondureño en el país caribeño, se pusieron en contacto y juntos lograron que la Universidad de Bayamón aceptara a Rápalo inmediatamente.



"Pudimos llegar a un acuerdo donde ambas partes salgan beneficiadas, la Universidad con el talento de Nelly y ella con los beneficios, oportunidades y exposiciones que le brindará esta oportunidad", comentó Dávila.







El entrenador manifestó que esto lo hizo por el sentimiento que le tiene a Honduras, ya que fue uno de los primeros países que le dio la oportunidad de ser técnico de baloncesto fuera de su país.



"Todo se hizo con mucho esfuerzo y sentimiento. Estaré siempre agradecido por que me dieron la oportunidad de ser entrenador. Siempre que me necesiten para para lograr una nueva misión, estaré".



Ya para finalizar la hondureña expresó su agradecimientos a aquellos que la han apoyado siempre, y si sus sueños se cumplen será en gran parte por ellos.



"Me siento muy feliz y agradecida por esta oportunidad, es algo que no se va a dar todos los días. Esto lleva mucho sacrificio, horas de entrenamiento y mucho trabajo. Carmen, Kennet y mis padres ha estado pendientes de todo mi proceso y les agradezco por la oportunidad de poder cumplir mi sueño", finalizó la catracha.