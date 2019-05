Jimmy Bendeck quedó eliminado del torneo NCAA que se celebra en Estados Unidos

El tenista hondureño Jimmy Bendeck no pudo conseguir junto a su compañero de equipo Sven Jah la clasificación a las semifinales del torneo NCAA que se está disputando en Estados Unidos.



A los tenistas del equipo Oso no les alcanzó para lograr el triunfo y fueron derrotados este jueves por Niclas Braun y Giovanni Oradini en dos sets 6-4 y 6-3.



El duelo se disputó en la cancha 11 del estado de Missisippi y el primer set fue muy cerrado pero en la recta final la pareja mostró su cansancio y terminaron perdiendo 6-4.



En el segundo set los tenistas de la Universidad de Baylor no entraron finos y eso les terminó costando el partido ya que sus rivales impusieron su estilo de juego.







A pesar de que Bendeck y Lah quedaron eliminados la temporada no fue nada mal ya que culminaron con un récord de 15-4 contra sus oponentes anteriores.



Después de está derrota el hondureño podrá tener tiempo para descansar y para recuperarse bien físicamente y estar listo de cara a la Copa Davis en la que representará a Honduras en Costa Rica en el mes de junio junto a Keny Turcios y Alejandro Obando.